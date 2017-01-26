Http://z.ua, http://z.ua/constructor/

Добавлена
7 лет назад
190 просмотров
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Конструктор сайтов в облаке.

  • Выстраивание процессов разработки с начальных этапов (Jira, Confluence, workflows).
  • Внедрение Agile методологии (Scrum) и усовершенствование процесса разработки.
  • Выстраивание деплоймент процессов (CI)
  • Поиск персонала, формирование команды.
  • Регулярные митинги, поддержания процесса разработки (Agile).
  • Координация разработчиков, дизайнеров.
  • Формирование требований к элементам системы.
  • Взаимодействие с Product Owner.