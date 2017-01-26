Http://z.ua, http://z.ua/constructor/

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конструктор сайтов в облаке.
- Выстраивание процессов разработки с начальных этапов (Jira, Confluence, workflows).
- Внедрение Agile методологии (Scrum) и усовершенствование процесса разработки.
- Выстраивание деплоймент процессов (CI)
- Поиск персонала, формирование команды.
- Регулярные митинги, поддержания процесса разработки (Agile).
- Координация разработчиков, дизайнеров.
- Формирование требований к элементам системы.
- Взаимодействие с Product Owner.