Профессиональное управление IT проектами. Web&Mobile. R&D. Выстраивание и налаживание коммуникаций. Agile. Бизнес процессы под ключ.
- Более 14 лет широкого IT опыта.
- 6+ лет ведения IT проектов различных направлений (R&D, Web, Mobile) на разныхпозициях, 15+ человек.
- Управление проектами с нуля. Полный цикл разработки. Параллельные проекты.
- Внедрение и использование Agile методологии (scrum\kanban) в процесс разработки.
- Формирование бизнес процессов и моделей, опыт в построении стартапов.
- Подготовка и публикация продуктов в магазинах Google play, App Store.
- Команды разработчиков, QA, дизайнеров/аниматоров, креативщики, музыканты.
- Поиск и поддержка сотрудников, формирование команд. Удаленные и freelance командами (15+ человек).
- Ведения R&D проектов (сети, кластерные системы, видео/аудио трансляции).
- Обеспечение качества (QA) продуктов и управление релизами.
- Аналитические исследования. Анализ и сегментация рынков.
- Практика доработки идей. Политики монетизации, бизнес модели.
- Создание логики приложений и сервисов, написание продуктовых и технических заданий/требований. UX/UI.
Портфолио
- Управление приложениями в AppStore и GooglePlay.141 просмотр
- Http://z.ua, http://z.ua/constructor/190 просмотров
Управление проектами
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