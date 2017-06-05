mike3b

Михаил mike3b

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональное управление IT проектами. Web&Mobile. R&D. Выстраивание и налаживание коммуникаций. Agile. Бизнес процессы под ключ.
  • Более 14 лет широкого IT опыта.
  • 6+ лет ведения IT проектов различных направлений (R&D, Web, Mobile) на разныхпозициях, 15+ человек.
  • Управление проектами с нуля. Полный цикл разработки. Параллельные проекты.
  • Внедрение и использование Agile методологии (scrum\kanban) в процесс разработки.
  • Формирование бизнес процессов и моделей, опыт в построении стартапов.
  • Подготовка и публикация продуктов в магазинах Google play, App Store.
  • Команды разработчиков, QA, дизайнеров/аниматоров, креативщики, музыканты.
  • Поиск и поддержка сотрудников, формирование команд. Удаленные и freelance командами (15+ человек).
  • Ведения R&D проектов (сети, кластерные системы, видео/аудио трансляции).
  • Обеспечение качества (QA) продуктов и управление релизами.
  • Аналитические исследования. Анализ и сегментация рынков.
  • Практика доработки идей. Политики монетизации, бизнес модели.
  • Создание логики приложений и сервисов, написание продуктовых и технических заданий/требований. UX/UI.
Портфолио
Управление проектами
нет отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
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