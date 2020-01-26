Контент для BentSteel - тексты и посты

Написано более 20 текстов (статьи, посты) по темам: - питьевой колодец; - колодец для питьевой воды; - чистка питьевых колодцев; - грейфер. Менеджмент контента "под ключ" для BentSteel (Мастерская по созданию инвентаря для дома и сада, декорации для интерьера и предметы лофт-дизайна), с размещением на Осн.Сайте, Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук.