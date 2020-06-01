Менеджер Youtube

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5 лет назад
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Резюме.docx
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Братко Виктор 

Контакты

г.Ростов-на-Дону

Телефон(Телеграм, WhatsApp) - +79888929290

Эл.почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/id282674448

 

 

 

О себе

 

МенеджерYoutube-каналов с 2020 года. Прошел обучение по курсу «менеджерYoutube», стажировался с двумя небольшими каналами клиентов. В данный момент прохожу обучение.

 

 

 

Навыки

●      Продвижение Youtube-канала:

-Создание, настройка и оптимизация канала

-Выкладывание видео

- SEO-оптимизация видео, плейлистов

-Подбор тем

-Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов

-Аналитика канала

-Создание превью (обложек для видео)

-Оформление канала

-Работа с сервисами аналитики

-Работа с блогерами

 

●      Работа с фрилансерами

●      Базовый монтаж видео

●      Провожу аудит канала

●      Рекомендую стратегию развития

●      Помогаю найти исполнителей

 

 

Также могу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала.

 

Дополнительные навыки

●      Монтаж видео

●      Создание презентаций

●      Создание простой шапки канала

 

 

Опыт работы

Специалист по YouTube: 06.2020 — н. в.

 

Тренинги и курсы

2020“Менеджер YouTube” – трехмесячный курс-интенсив от профессионала в области

развития Ютуб, а также блоггера, обладателя серебряной кнопки Ютуб, Павла Багрянцева

 

Личные качества

·        Без вредных привычек

·        Занимаюсь спортом

·        Соблюдаю дедлайны

·        Пунктуальный

·        Вежливый

 