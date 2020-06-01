Братко Виктор

Контакты

г.Ростов-на-Дону

Телефон(Телеграм, WhatsApp) - +79888929290

Эл.почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/id282674448

О себе

МенеджерYoutube-каналов с 2020 года. Прошел обучение по курсу «менеджерYoutube», стажировался с двумя небольшими каналами клиентов. В данный момент прохожу обучение.

Навыки

● Продвижение Youtube-канала:

-Создание, настройка и оптимизация канала

-Выкладывание видео

- SEO-оптимизация видео, плейлистов

-Подбор тем

-Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов

-Аналитика канала

-Создание превью (обложек для видео)

-Оформление канала

-Работа с сервисами аналитики

-Работа с блогерами

● Работа с фрилансерами

● Базовый монтаж видео

● Провожу аудит канала

● Рекомендую стратегию развития

● Помогаю найти исполнителей

Также могу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала.

Дополнительные навыки

● Монтаж видео

● Создание презентаций

● Создание простой шапки канала

Опыт работы

Специалист по YouTube: 06.2020 — н. в.

Тренинги и курсы

2020“Менеджер YouTube” – трехмесячный курс-интенсив от профессионала в области

развития Ютуб, а также блоггера, обладателя серебряной кнопки Ютуб, Павла Багрянцева

Личные качества

· Без вредных привычек

· Занимаюсь спортом

· Соблюдаю дедлайны

· Пунктуальный

· Вежливый