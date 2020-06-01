Братко Виктор
Контакты
г.Ростов-на-Дону
Телефон(Телеграм, WhatsApp) - +79888929290
Эл.почта: [email protected]
ВК: https://vk.com/id282674448
О себе
МенеджерYoutube-каналов с 2020 года. Прошел обучение по курсу «менеджерYoutube», стажировался с двумя небольшими каналами клиентов. В данный момент прохожу обучение.
Навыки
● Продвижение Youtube-канала:
-Создание, настройка и оптимизация канала
-Выкладывание видео
- SEO-оптимизация видео, плейлистов
-Подбор тем
-Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов
-Аналитика канала
-Создание превью (обложек для видео)
-Оформление канала
-Работа с сервисами аналитики
-Работа с блогерами
● Работа с фрилансерами
● Базовый монтаж видео
● Провожу аудит канала
● Рекомендую стратегию развития
● Помогаю найти исполнителей
Также могу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала.
Дополнительные навыки
● Монтаж видео
● Создание презентаций
● Создание простой шапки канала
Опыт работы
Специалист по YouTube: 06.2020 — н. в.
Тренинги и курсы
2020“Менеджер YouTube” – трехмесячный курс-интенсив от профессионала в области
развития Ютуб, а также блоггера, обладателя серебряной кнопки Ютуб, Павла Багрянцева
Личные качества
· Без вредных привычек
· Занимаюсь спортом
· Соблюдаю дедлайны
· Пунктуальный
· Вежливый