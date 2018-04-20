Учеба и репетиторство, инжиниринг, переводы

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6 лет назад
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 Кандидат технических наук,   преподавание - с 1974 г.,   репетиторство- с 1975 г.      Предметы:   1) высшая математика,    2) теоретическая механика,    3) сопромат,    4) строительная механика, динамика сооружений,    5) создание расчетных моделей для конечноэлементных программ,   6) расчет и проектирование железобетонных и металлических конструкций,   7) программирование: Маткад ,    8) письменные переводы с французского языка на русский 

Рисунок Weblancer.doc
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