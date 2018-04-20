Учеба и репетиторство, инжиниринг, переводы

Кандидат технических наук, преподавание - с 1974 г., репетиторство- с 1975 г. Предметы: 1) высшая математика, 2) теоретическая механика, 3) сопромат, 4) строительная механика, динамика сооружений, 5) создание расчетных моделей для конечноэлементных программ, 6) расчет и проектирование железобетонных и металлических конструкций, 7) программирование: Маткад , 8) письменные переводы с французского языка на русский