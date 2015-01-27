"UltraPromo" (I4W)

Добавлена
9 лет назад
134 просмотра
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Реализован на YII фреймворке. 

Cервис раскрутки, где бесплатно можно получить лайки и подписчиков в Instagram. 

 - спрограммировано около 20 страниц

– взаимодействие с API инстаграма 

– подключено множество платежных шлюзов и платежных систем, таких как WebMoney, Robokasssa, pay2pay и многие другие 

– уникальный алгоритм выдачи заданий

ultrapromo.pro/