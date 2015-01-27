"UltraPromo" (I4W)

Реализован на YII фреймворке.

Cервис раскрутки, где бесплатно можно получить лайки и подписчиков в Instagram.

- спрограммировано около 20 страниц

– взаимодействие с API инстаграма

– подключено множество платежных шлюзов и платежных систем, таких как WebMoney, Robokasssa, pay2pay и многие другие

– уникальный алгоритм выдачи заданий

ultrapromo.pro/