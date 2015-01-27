"UltraPromo" (I4W)

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Реализован на YII фреймворке.
Cервис раскрутки, где бесплатно можно получить лайки и подписчиков в Instagram.
- спрограммировано около 20 страниц
– взаимодействие с API инстаграма
– подключено множество платежных шлюзов и платежных систем, таких как WebMoney, Robokasssa, pay2pay и многие другие
– уникальный алгоритм выдачи заданий