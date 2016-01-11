Провожу аудит безопасности сайтов по методу black box тестирования, профессиональным сканером и/или вручную. Проверяю код и базу данных сайта на наличие вредоносного кода, закладок, бекдоров, шеллов и прочей нечисти. Тестирую конфигурацию хостинга. Предоставляю всё это как пакетом, так и по отдельности.

После проведения аудита я предоставляю отчёт и рекомендации по исправлению уязвимостей. Вы можете заказать исправление у меня или передать эту часть задачи своим штатным специалистам.

Вы можете убедиться в моём профессионализме по отзывам в моём профиле на любом фрилансерском сайте. Я указываю ссылки на все свои аккаунты для того чтобы вы легко могли убедиться в их подлинности. Все мои отзывы получены именно за защиту, а не за обычное программирование.

Буду рад ответить на любые ваши вопросы и начать сотрудничество :)