Защита сайта

Защищаю сайты от массовых взломов и заражений, а также от целевых атак со стороны хакеров-шантажистов и конкурентов.

Для защиты использую свою собственную разработку, фаервол AndSecurity. В настоящий момент он установлен и поддерживается больше чем на 300 сайтах, а отзывы клиентов о моей защите можно прочитать в моём профиле. В отличие от других фрилансеров, специализирующихся на программировании, мои отзывы получены именно за защиту сайтов. Качество моей защиты можно протестировать до оплаты. Сайты, защищённые моим фаерволом, успешно проходят тестирование на профессиональном сканере безопасности Nessus Pro, который используется при тестировании безопасности госкомпаний и корпораций.

Моя защита совместима со всеми популярными CMS - WordPress, Joomla, Bitrix, DLE, MODx, OpenCart и так далее. Она также сейчас установлена и на самописных сайтах на PHP и различных фреймворках - в основном Laravel. На сегодняшний день все установки моего фаервола на редко встречающиеся CMS тоже были успешны - например, на Moguta.

После установки фаервола я предоставляю бесплатную гарантийную поддержку на случай если возникнет необходимость его настройки. Гарантия также страхует от случаев взлома - в течение всего гарантийного периода лечение сайта осуществляется без дополнительной платы.

Предлагаю пообщаться и начать сотрудничать!