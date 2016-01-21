Удаление вирусов

Быстро и до конца удаляю вредоносный код, сохраняя весь нормальный код и функционал у сайтов. В отличие от неопытных программистов, я специализируюсь на безопасности удаляю именно вредоносный код, а не файл целиком, кроме случаев, когда это действительно нужно и не вредит сайту. Для обеспечения высокой точности обнаружения я использую не только AiBolit от Revisium (стандарт в индустрии), но и свои собственные разработки, умеющие находить вирусы, которые пропустил айболит. После моего лечения сайт восстанавливает весь функционал, который был до взлома и только после этого вы переводите деньги.

При защите сайта я также предоставляю гарантию: если ваш сайт окажется повторно взломан и заражён, я обязуюсь бесплатно его вылечить и усилить защиту. Разумеется, обычно сайты под моей защитой не взламывают, однако мои клиенты всегда застрахованы на всякий случай.

Я занимаюсь защитой на постоянной основе, поэтому я не пропадаю со связи, как это обычно бывает у обычных фрилансеров и всегда доступен в мессенджерах, скайпе, по почте и через все фриланс-сайты, где у меня есть аккаунты. О качестве моего лечения можно прочитать в отзывах во всех моих профилях. Предлагаю пообщаться и начать сотрудничать!