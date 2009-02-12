Автоматический морфологический анализатор текстов

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
151 просмотр
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http://manuscripts.ru/apex/f?p=104

Веб-приложение для автоматического определения морфологических признаков слов текста.

Использованы: СУБД Oracle, PL/SQL, Oracle Application Express.