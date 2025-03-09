Автоматическое создание аккаунтов HH.ru с телеграм ботом.

Весь проект был разработан мной, сторонние библиотеки и код не применяются.

Ссылка на Яндекс Диск (сайт не даёт прикрепить видео) с виде демонстрацией меню ТГБ:

https://disk.yandex.ru/d/0jShPjnKcMUW2Q

Проект был выполнен по тз заказчика с доработками от меня.

Основная задача была иметь возможность с помощью телеграм бота (*далее ТГБ) быстро создавать аккаунты hh.ru по шаблонной информации, что бы в несколько нажатий был готовый аккаунт. Заполнения аккаунта в ручную, опытным человеком, может занимать до получаса. Бот же справляется за +- 2 минуты.

Пример использования:

При первом использовании пользователь вводит пароль от бота.

Возникает потребность создать аккаунт, пользователь заходит в ТГБ и указывает нужные характеристики для аккаунта, а именно: шаблон и прокси через который необходимо создать аккаунт. Бот запускает новую задачу на сервере.

Шаг 1 - получение номера телефона. Через стандартную библиотеку requests скрипт общается к сервису "365 SMS" по открытому API, запрашивая новый номер телефона, и оплачивая его.

Далее запускается эмулятор браузера Chrom (повторяет действия реального пользователя, что бы hh.ru не дал бан, реализовано на библиотеке selenium, все действия происходят через прокси). Открывается страница регистрации, вводится полученный номер, капча. Требуется ввести код авторизации отправленный в смс. Постоянно отправляется запрос на "365 SMS" ожидая код, после получения кода он вводится, и нажимается кнопка "продолжить".

Шаг 2 - Ввод данных об аккаунте. На протяжении всей работы ТГБ шлёт состояние задачи (по просьбе заказчика). Скрипт берёт заранее загруженный и указанный шаблон. Он в свою очередь представлен exel таблицей. Так было удобней заказчику. Так же генерируются случайные данные: ФИО, Город, дата рождения (в указанных в шаблоне рамках). Далее идёт ввод этих данных, и попутный парсинг информации. HH имеет своеобразный интерфейс который может изменятся в зависимости от региона, по этому пришлось потратить большую часть времени на изучение каждого варианта. Вводятся заготовленные навыки, их уровень, информация об образовании, информация о себе, метод связи, информация о опыте работы (она частично генерируется случайным образом). Указывается и сохраняется заранее заготовленный пароль.

Шаг 3 - ТГБ присылает название, логин и пароль готового аккаунта.

Меню ТГБ:

Меню имеет несколько подменю: создать аккаунт, настройки шаблонов, настройки прокси.

Демонстрацию их работы можно найти в видео.

P.S: Проект не несёт какого-либо плохого умысла, нацелен на облегчение работы HR менеджера.