Стенд для тестирования соленоидов гидравлической системы автомобиля.

Ссылка на Яндекс Диск (сайт не даёт прикрепить видео) с видео от заказчика, демонстрация работы:

https://disk.yandex.ru/d/z_m-7STfFZ8s9Q

Описание проекта:

Проект полностью разработан мной. Начиная от уровня железа, до программной реализации. Гидравлическая часть стенда была выполнена партнёром.

Пример эксплуатации:

Все действия происходят в автосервисе. В автосервис приезжает автомобиль с неисправностью в гидравлической системе. Проблем с ней может быть очень много, и все они разнообразны. Одна из них - проблема с "залипанием" или "дрожью", её крайне тяжело, практически невозможно, выявить без специального оборудования. Здесь на помощь и приходит этот стенд.

Подозреваемый соленоид снимается с автомобиля и устанавливается в быстро фиксирующие крепление. Далее стенд нагнетает давление в системе до заданных значений в программе, контролируя процесс датчиками.

Начинается стадия тестирования. Электроника в разных режимах открывает и закрывает соленоид пытаясь выявить дефекты, записывая показания датчиков и строя график показаний в реальном времени.

После окончания стадии тестирования следует стадия анализа. Специалист автосервиса внимательно осматривает построенные графики в разных режимах. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс направленный на удобство использования. Так же в программе имеется функционал изменения графиков для "утрирования" дефектов, сглаживания микро "дрожаний", пост синхронизации графиков и выявления задержки гидравлической реализации.

По мимо перечисленного выше программа имеет функционал записи и выгрузки "эталонных" графиков. А так же автоматического сравнения эталона с текущим графиком.

На данный момент с этим заказчиком идёт разработка более сложного проекта для тестирования мехатроника (гидравлической части автоматической коробки переключения передач).

Если у вас есть вопросы по этому проекту можете задавать вопросы, с удовольствием расскажу подробней.