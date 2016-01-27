Сайт объявлений о недвижимости в Азербайджане на WP.

Интеграция Google Maps для установки положения объекта на карте в объявлении. На странице просмотра объекта карта отображается без возможности удалить/передвинуть маркер.

+ Интеграция карты в админку с возможностью редактировать маркер.

+ Интеграция сервиса reCaptcha для фильтрации спама в добавляемых объявлениях.