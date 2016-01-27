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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт объявлений о недвижимости в Азербайджане на WP.
Интеграция Google Maps для установки положения объекта на карте в объявлении. На странице просмотра объекта карта отображается без возможности удалить/передвинуть маркер.
+ Интеграция карты в админку с возможностью редактировать маркер.
+ Интеграция сервиса reCaptcha для фильтрации спама в добавляемых объявлениях.