Bitrix 8 - Программирование и настройка

http://ev9eniy.info/2010/04/itm/index.html
1. Созданы меню по верстке
1.1 /.top.menu.php - верхнее меню
1.2 /.min.menu.php - мини меню на главную, печать, карта
1.3 /.left.menu.php - левое меню
2. В шаблоне bitrix/templates/ITMedia/header.php
2.1. Указан вывод для панели редактирования
2.2. Указана загрузка всех меню
2.3. Указан вывод новостей в левом меню
3. Созданы шаблоны для отображения меню и новостей
4. Создан инфоблок и компонент для отображения продукции
5. Созданы шаблоны для компонента
6. ЧПУ для ссылок в компоненте.