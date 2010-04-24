Bitrix 8 - Программирование и настройка

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15 лет назад
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Bitrix 8 - Программирование и настройка.png

http://ev9eniy.info/2010/04/itm/index.html

1. Созданы меню по верстке

1.1 /.top.menu.php - верхнее меню

1.2 /.min.menu.php - мини меню на главную, печать, карта

1.3 /.left.menu.php - левое меню

2. В шаблоне bitrix/templates/ITMedia/header.php

2.1. Указан вывод для панели редактирования

2.2. Указана загрузка всех меню

2.3. Указан вывод новостей в левом меню

3. Созданы шаблоны для отображения меню и новостей

4. Создан инфоблок и компонент для отображения продукции

5. Созданы шаблоны для компонента

6. ЧПУ для ссылок в компоненте.