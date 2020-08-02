Бот для автоподнятия трейда rocket-league.com

Добавлена
5 лет назад
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Бот написан в среде Node.js. Запускается через консоль.

Используемые технологии:

  • Puppeteer (эмуляция браузера)
  • Async (поддержка очереди)
Бот логинется под указанными логином и паролем и начинает обновлять все трейды пользователя каждый N минут. Бот запускается через консоль и логирует всю необходимую информацию. 
Node.js