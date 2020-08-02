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Бот для автоподнятия трейда rocket-league.com
Веб-программирование
Добавлена
5 лет назад
254 просмотра
1919x901
1 МБ
1509x877
72 КБ
Бот написан в среде Node.js. Запускается через консоль.
Используемые технологии:
Puppeteer (эмуляция браузера)
Async (поддержка очереди)
Бот логинется под указанными логином и паролем и начинает обновлять все трейды пользователя каждый N минут. Бот запускается через консоль и логирует всю необходимую информацию.
Node.js
Вячеслав
Halmakari
Был
3 года назад
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