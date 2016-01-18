Бот сборщик спец.тур предложений

Специальный бот парсящий спец.предложения из разных источников, собирая все в единую базу для сайта турфирмы Жираф (www.gftravel.ru)

Работает на стороне сервера, контролирует актуальность предложений, фильтрует и распределяет предложения по привлекательности для потенциального клиента.

Позволяет отказаться от использования платных решений, что повлекло экономию (от 30 т.р. в год), появилась возможность свободного оформления страницы тура.