Движок форума, применяемого на разных сайтах.

Главной особенностью является:

- Гибкость в настройке

- Возможность индивидуального оформления как отдельной ветки форума так и всего форума

- Развитая система вложенности

- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок

- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов

- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора