Движок Форума

Добавлена
8 лет назад
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Движок форума, применяемого на разных сайтах.

Главной особенностью является:

 - Гибкость в настройке

 - Возможность индивидуального оформления как отдельной ветки форума так и всего форума

 - Развитая система вложенности

 - Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок

 - Возможность индивидуального оформления отдельных форумов

 - Богатый ассортимент прав у администратора/модератора