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Движок форума, применяемого на разных сайтах.
Главной особенностью является:
- Гибкость в настройке
- Возможность индивидуального оформления как отдельной ветки форума так и всего форума
- Развитая система вложенности
- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок
- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов
- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора