Market Pulse

Аналитическая система созданная для трейдеров, ведущих торговлю и анализ рынков ценных бумаг, валютных рынков, фьючерсов и т.п.

Работа над порталом с ноля, с 2014г. по 2015г. На данный момент система активно используется трейдерами.

Работала в команде с отличным профи.

Клиентская часть сделана в виде online закрытого сервиса с разграниченным доступом для разработчиков, трейдеров и администраторов.

Система позволяет анализировать финансовые инструменты как в автоматическом режиме так и с помощью дополнительных инструментов (графических и аналитических).

Уникальность системы:

Проводить глубокий и сложный анализ большого количества поступающей информации финансового характера формируя сигналы - указывающие трейдеру инструменты, на которых нужно сосредоточить свое внимание. Система позволила экономить время на анализ, ранее он делался трейдером в ручную - на один финансовый инструмент уходило от 1 до 3 часов. Система позволила трейдеру ограничиться выбором финансового инструмента для ведения сделок.

Моя часть:

- интерфейс программы;

- архитектура сервера;

- программная реализация алгоритмов оптимизации расчетов и анализа;

- программная реализация системы в целом;

- внедрение аналитических/математических/расчетных алгоритмов в среду системы;

- сбор и хранение данных.