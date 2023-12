Цитата с http://ru.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA

CAPTCHA (от англ. «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» — полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) — торговая марка Университет Карнеги — Меллона, компьютерный тест, используемый для того чтобы определить, человек ли использует систему. Термин появился в 2000 году. Основная идея теста: предложить пользователю такую задачу, которую легко решает человек, но которую невозможно (или крайне трудно) научить решать компьютер. В основном это задачи на узнавание образов.

Данный скрипт был разработан для защиты CMS студии от ботов