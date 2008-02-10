Портфолио
- Сайт HiFi Design854 просмотра
- Логотип для ООО "Регата"629 просмотров
- Elite AV432 просмотра
- Открытка для HP (8 марта)871 просмотр
- CAPTCHA752 просмотра
- TreeZone.ru788 просмотров
- Главный сайт группы "MMOZ"629 просмотров
- Загрузчик для диска1651 просмотр
- EverQuest II751 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$165
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$4
10 баллов
16 лет назад
Быстро, а главное все работает!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.
$300
10 баллов
17 лет назад
Приятно работать с таким исполнителем, он всё делает на совесть и вовремя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик ;)
$1000
10 баллов
17 лет назад
Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Очень понравилсось работать с таким заказчиком. На всё и со всем согласен ;)
Веб-программирование
2 отзыва
от $300
от 2 дней
нет рейтинга