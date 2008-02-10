Zionit

Андрей Zionit

 
32 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Не работаю.
Портфолио
Отзывы заказчиков
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Проверить сайт на наличие вирусов. Срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vladdark
Vlad Dark 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$165
10 баллов
16 лет назад
Приватный для пользователя Zionit
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skyns
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$4
10 баллов
16 лет назад
.htaccess
Быстро, а главное все работает!
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
ad_v
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Основной игровой портал
Приятно работать с таким исполнителем, он всё делает на совесть и вовремя.
Отличный заказчик ;)
Ответный отзыв
ad_v
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1000
10 баллов
17 лет назад
Система сайтов посвящённых MMO
Отличный исполнитель.
Очень понравилсось работать с таким заказчиком. На всё и со всем согласен ;)
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $300
от 2 дней
нет рейтинга