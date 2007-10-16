Открытка для HP (8 марта)

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Открытка на 8 марта для Hewlett Packard
HP является мировым поставщиком ключевых технологий для корпоративных заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса. В 2004 году компания насчитывала около 150 000 служащих и имела годовой доход в почти 80 млрд. долл.
Графика плохая - сроки были ну очень маленькие :(
Идея и реализация - Vlad Dark
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