Открытка для HP (8 марта)

http://hp.com/

Открытка на 8 марта для Hewlett Packard

HP является мировым поставщиком ключевых технологий для корпоративных заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса. В 2004 году компания насчитывала около 150 000 служащих и имела годовой доход в почти 80 млрд. долл.

Графика плохая - сроки были ну очень маленькие :(

Идея и реализация - Vlad Dark