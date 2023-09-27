Clarnium
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Clarnium" - это GameFi-платформа, предоставляющая всесторонний инструментарий для анализа игровых проектов на Web-3.
Платформа содержит информацию о более чем 1900 Web-3 играх,
а также обширные данные о токенах Web3 gaming, включая графику, описания и аналитику для практически всех игр в Web3.