Платформа подготовки и обучения профессиональных трейдеров, проект

ориентирован на финансовых трейдеров и инвесторов, предоставляя им инструменты и

ресурсы для успешной торговли на финансовых рынках.

Разработка и поддержка фронтенд-части Gerchik Trading Ecosystem, включая создание пользовательского интерфейса и функциональности для трейдеров.

https://gerchik.com/