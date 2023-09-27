Gerchik
Веб-программирование
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Платформа подготовки и обучения профессиональных трейдеров, проект
ориентирован на финансовых трейдеров и инвесторов, предоставляя им инструменты и
ресурсы для успешной торговли на финансовых рынках.
Разработка и поддержка фронтенд-части Gerchik Trading Ecosystem, включая создание пользовательского интерфейса и функциональности для трейдеров.
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