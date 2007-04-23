Cloud Management
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Сайт для продвижение компании по разработке защитных программ и облачных хранилищ. В тз нужно было всего лишь Front с responsive ! ?☁️
Был разработан на: React.js, Tailwind CSS
Использовано: React-router-dom, Vite.js
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