Cloud Management

Сайт для продвижение компании по разработке защитных программ и облачных хранилищ. В тз нужно было всего лишь Front с responsive ! ?☁️

Был разработан на: React.js, Tailwind CSS

Использовано: React-router-dom, Vite.js

Ссылка? (https://cloud-manage.netlify.app/)