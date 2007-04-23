ToDoList
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Веб-приложения для планирования задач, разработан в целях обучения. Можно пользоваться поиском, а также канбан доской ???
Был разработан на: React.js, SASS
Использовано: CRA, localStorage
Ссылка? (http://hojiakbar07.github.io/ToDoList/)