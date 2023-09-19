CMS / Блог
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Блог побудований на базі самописної системи керування контентом (cms) на Laravel 10 за допомогою Filamentphp. Фронт: Vue.js, Tailwind CSS
На одному скриншоті можна побачити деяку частину адмінку, через яку здійснюєтся керування контентом усього сайту, а на іншому частина публічної, головної частини блогу.