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Cox.ru бизнес социальная сеть, созданная в компании "МИРЪ банк", объединяет различные деловые и социальные сервисы, привязывается к аккаунте клиента в банке, позволяет переводить деньги и осуществлять платежи. Программировал сервисы социальной сети, такие как переводы денег и онлайн платежи.
Технологии: PHP, PostgreeSQL, Memcahe, Git, Linux.