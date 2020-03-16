Cox.ru бизнес социальная сеть, созданная в компании "МИРЪ банк", объединяет различные деловые и социальные сервисы, привязывается к аккаунте клиента в банке, позволяет переводить деньги и осуществлять платежи. Программировал сервисы социальной сети, такие как переводы денег и онлайн платежи.

Технологии: PHP, PostgreeSQL, Memcahe, Git, Linux.