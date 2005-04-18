CutLink — это один из первых пет-проектов, представляющий собой веб-сайт для сокращения ссылок. Проект создан для упрощения процесса обмена длинными URL-адресами, позволяя пользователям преобразовывать их в короткие и удобные для использования ссылки.

Основные функции CutLink:

Сокращение ссылок: позволяет быстро преобразовывать длинные URL в короткие, облегчая их использование и распространение.

Управление ссылками: предоставляет пользователям возможность отслеживать и управлять созданными короткими ссылками.

Аналитика: предоставляет статистику по количеству переходов по сокращенным ссылкам, что помогает оценивать эффективность их использования.

Технологический стек:

Frontend: SCSS, Less, CSS, JavaScript, HTML.

Backend: Python.

CutLink демонстрирует навыки разработки веб-приложений, включая работу с различными технологиями фронтенда и бэкенда, а также умение создавать функциональные и удобные сервисы для пользователей.