Дизайн и разработка соц.сети на Nuxt.js - Nlogs
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Посмотреть работу по ссылке:
https://nlogs-a6d1a.web.app/
Используемые технологии:
Frontend:
Vue.js 3;
Nuxt.js 3;
Pinia;
Препроцессор SCSS;
Резиновый адаптив;
БЭМ;
Иконочный шрифт;
Слайдер - Swiper;
темная/светлая цветовая тема;
Backend:
Firebase
Firestore
Storage
Authentication
Hosting
Посмотреть работу по ссылке: