Дизайн и разработка соц.сети на Nuxt.js - Nlogs

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Посмотреть работу по ссылке:

https://nlogs-a6d1a.web.app/

Используемые технологии:

Frontend:

  • Vue.js 3;

  • Nuxt.js 3;

  • Pinia;

  • Препроцессор SCSS;

  • Резиновый адаптив;

  • БЭМ;

  • Иконочный шрифт;

  • Слайдер - Swiper;

  • темная/светлая цветовая тема;

Backend:

  • Firebase

    • Firestore

    • Storage

    • Authentication

    • Hosting

Посмотреть работу по ссылке:

https://nlogs-a6d1a.web.app/