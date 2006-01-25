Адаптивная верстка landingPage Jackpot
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Адаптивная верстка landingPage Jackpot
Посмотреть работу по ссылке:
https://darkoton.github.io/Jackpot/
Используемые технологии:
HTML;
CSS;
JS;
Flexbox, Grid;
Препроцессор SCSS;
Tailwind CSS;
Резиновый адаптив;
БЭМ;
Анимация при скролле - wow.js;
Анимации;
Gulp.
Посмотреть работу по ссылке: