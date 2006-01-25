Адаптивная верстка landingPage Jackpot

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивная верстка landingPage Jackpot


Посмотреть работу по ссылке:

https://darkoton.github.io/Jackpot/


Используемые технологии:

  • HTML;

  • CSS;

  • JS;

  • Flexbox, Grid;

  • Препроцессор SCSS;

  • Tailwind CSS;

  • Резиновый адаптив;

  • БЭМ;

  • Анимация при скролле - wow.js;

  • Анимации;

  • Gulp.

Посмотреть работу по ссылке:

https://darkoton.github.io/Jackpot/