Python backend developer

Проект: CRM для автоматизации процессов внутри благотворительных фондов.

Достижения:

1) Разработка функциональности: Участвовал в создании и развитии backend-части CRM-системы на Django.

2) Поддержка и модернизация легаси-кода: Работал с унаследованным кодом на Django 3, улучшал читаемость, устранял технический долг и подготавливал проект к миграции. 3) Документирование API и системы: Обновлял Swagger-схемы, поддерживал техническую документацию.

4) Обновление стеков и рефакторинг: Инициировал и реализовал переход с Django 3 на Django 4, устранив deprecated-функциональность.

5) Оптимизация тестирования: Переписал unit-тесты, заменив setUp на более производительный setUpTestData. Исправлял тесты после рефакторинга и обновления зависимостей.

стек: Python, Django, DRF, UnitTest, Celery