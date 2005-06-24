Stride: Fitness

Python backend developer

Проект: Мобильное приложение для фитнес курсов.

Достижения:

1) Разработка real-time чата: Создал выделенный микросервис на FastAPI с поддержкой WebSockets для обмена сообщениями в реальном времени.

2) Микросервисная архитектура: Спроектировал устойчивую архитектуру с разделением ответственности между сервисами и связью через RabbitMQ.

3) Инфраструктура CI/CD: Внедрил полный CI/CD-процесс на базе GitHub Actions: запуск автотестов, проверка стиля, сборка образов, деплой.

4) Docker-инфраструктура: Настроил окружение с помощью Docker и Docker Compose — удобная разработка, тестирование и деплой.

5) Тестирование: Написал модульные и интеграционные тесты с использованием PyTest и UnitTest

6) Документирование архитектуры БД: Создал понятную Gl-диаграмму базы данных, что упростило командную разработку и проектирование моделей.

7) Рефакторинг и обновления: Перевёл проект с Django 3 на Django 5, устранив deprecated-части и улучшив модульность.

8) Оптимизация производительности: Внедрил кэширование ключевых запросов, оптимизировал SQL запросы.

9) Нагрузочное тестирование: Использовал Apache JMeter для симуляции пользовательской нагрузки и выявления узких мест.

10) Мониторинг и метрики: Интегрировал Prometheus и Grafana для сбора системных и бизнес-метрик, настройки алертов и анализа производительности в реальном времени.

стек: Python, Django, DRF, FastAPI, RabbitMQ, Celery, UnitTest, PyTest, Docker, Jmeter, GitHub actions, Grafana, Prometheus