EA English School

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3 месяца назад
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EA School - это онлайн школа английского языка, которая предоставляет самые эффективные методики по изучению иностранного языка!

На платформе школы реализовано много игор и упражнений как для индивидуальной практики, так и для соревнования с друзьями. Удобные плееры позволяют смотреть обучающие видео комфортно.

Пишите владельцу Алексу (https://t.me/Alex_Bonfire) по вопросам онлайн школы и обучения. EA School использует лучшие образовательные практики, которые мотивируют детей и взрослых изучать английский язык эффективно!