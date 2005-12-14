EA English School

EA School - это онлайн школа английского языка, которая предоставляет самые эффективные методики по изучению иностранного языка!



На платформе школы реализовано много игор и упражнений как для индивидуальной практики, так и для соревнования с друзьями. Удобные плееры позволяют смотреть обучающие видео комфортно.



Пишите владельцу Алексу (https://t.me/Alex_Bonfire) по вопросам онлайн школы и обучения. EA School использует лучшие образовательные практики, которые мотивируют детей и взрослых изучать английский язык эффективно!