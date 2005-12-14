QRCoder - Generate Free QR Codes Forever

QRCoder – Генератор QR-кодов без ограничений



QRCoder — это удобный онлайн-сервис для создания QR-кодов бесплатно и навсегда. Наш инструмент позволяет мгновенно генерировать QR-коды и загружать их в популярных форматах: SVG, PNG, JPEG и WEBP.

https://qr-coder-gen.netlify.app



Основные возможности

Неограниченное количество QR-кодов без скрытых платежей и подписок.

Полный контроль над дизайном: настройка цветов, форм и стилей.

Поддержка различных уровней коррекции ошибок (L, M, Q, H).

Генерация QR-кодов, которые никогда не истекают.

Простота использования – создание кода за секунды без регистрации.



Для кого подходит QRCoder

Бизнес и маркетинг – для создания динамических QR-кодов для акций и контактов.

Разработчики – для удобной интеграции с сайтами и приложениями.

Личные нужды – для обмена контактами, ссылками и Wi-Fi-доступом.



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