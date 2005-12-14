QRCoder - Generate Free QR Codes Forever

Добавлена
3 месяца назад
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QRCoder – Генератор QR-кодов без ограничений

QRCoder — это удобный онлайн-сервис для создания QR-кодов бесплатно и навсегда. Наш инструмент позволяет мгновенно генерировать QR-коды и загружать их в популярных форматах: SVG, PNG, JPEG и WEBP.

https://qr-coder-gen.netlify.app

Основные возможности

  • Неограниченное количество QR-кодов без скрытых платежей и подписок.

  • Полный контроль над дизайном: настройка цветов, форм и стилей.

  • Поддержка различных уровней коррекции ошибок (L, M, Q, H).

  • Генерация QR-кодов, которые никогда не истекают.

  • Простота использования – создание кода за секунды без регистрации.

Для кого подходит QRCoder

  • Бизнес и маркетинг – для создания динамических QR-кодов для акций и контактов.

  • Разработчики – для удобной интеграции с сайтами и приложениями.

  • Личные нужды – для обмена контактами, ссылками и Wi-Fi-доступом.

Попробуйте прямо сейчас и убедитесь, насколько это просто.