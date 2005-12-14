QRCoder - Generate Free QR Codes Forever

QRCoder – Генератор QR-кодов без ограничений
QRCoder — это удобный онлайн-сервис для создания QR-кодов бесплатно и навсегда. Наш инструмент позволяет мгновенно генерировать QR-коды и загружать их в популярных форматах: SVG, PNG, JPEG и WEBP.
https://qr-coder-gen.netlify.app
Основные возможности
Неограниченное количество QR-кодов без скрытых платежей и подписок.
Полный контроль над дизайном: настройка цветов, форм и стилей.
Поддержка различных уровней коррекции ошибок (L, M, Q, H).
Генерация QR-кодов, которые никогда не истекают.
Простота использования – создание кода за секунды без регистрации.
Для кого подходит QRCoder
Бизнес и маркетинг – для создания динамических QR-кодов для акций и контактов.
Разработчики – для удобной интеграции с сайтами и приложениями.
Личные нужды – для обмена контактами, ссылками и Wi-Fi-доступом.
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