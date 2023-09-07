Euratechnologies - webapp
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Разроботана платформа с помощью Next.js как фронт часть,
в качестве системы управления конетентом была выбрана Direcuts CMS
так же были интеграция данных с Hubspot
https://www.euratechnologies.com/en