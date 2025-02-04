Food Boutique

Я возглавлял команду по разработке сайта электронной коммерции для продуктового бутика с использованием HTML, CSS, JavaScript и интеграции API. Моя роль заключалась в координации работы команды, управлении сроками и сотрудничестве с дизайнерами для реализации визуального дизайна в Figma. Мы сосредоточились на отзывчивом дизайне, чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта на всех устройствах - мобильных, планшетных и настольных - при одновременной интеграции управления товарами и корзинами в режиме реального времени.