Food Boutique

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2 месяца назад
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Я возглавлял команду по разработке сайта электронной коммерции для продуктового бутика с использованием HTML, CSS, JavaScript и интеграции API. Моя роль заключалась в координации работы команды, управлении сроками и сотрудничестве с дизайнерами для реализации визуального дизайна в Figma. Мы сосредоточились на отзывчивом дизайне, чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта на всех устройствах - мобильных, планшетных и настольных - при одновременной интеграции управления товарами и корзинами в режиме реального времени.