FocuseFrame

FocusFrame - это сайт онлайн-школы фотографии, на котором представлены курсы, наставники, обзоры и форма регистрации. В качестве руководителя группы я управлял командой, ставил задачи и обеспечивал бесперебойную разработку. Мы использовали Figma для дизайна, HTML, CSS и JavaScript для кодирования, а также GitHub для контроля версий. Сайт был создан на основе отзывчивого дизайна, обеспечивающего плавную адаптацию на разных устройствах. Наша команда успешно создала современную, удобную платформу, отвечающую ожиданиям клиента.