Футер для L`etoile
Веб-программирование
Добавлена283 просмотра
15 лет назад
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Флэшка для подвала сайта Летуаль. Принимает любую ширину. Бабочки реагируют на наведение мыши. При увеличении ширины флэшки на свободные места прилетают новые бабочки
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