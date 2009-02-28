Видеоплеер для asia.ru

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
305 просмотров
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http://www.asia.ru/ru/

Специальный плеер для анонса производителей товаров для проекта Asia.ru

Создано два варианта, различающихся по дизайну. Псоле показа ролика выводятся три других ролика похожих производителей на выбор.

Настройка интерфейса и списка воспроизведения через XML