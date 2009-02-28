Видеоплеер для asia.ru
Веб-программирование
Добавлена305 просмотров
15 лет назад
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Специальный плеер для анонса производителей товаров для проекта Asia.ru
Создано два варианта, различающихся по дизайну. Псоле показа ролика выводятся три других ролика похожих производителей на выбор.
Настройка интерфейса и списка воспроизведения через XML