Генератор лабиринтов

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
2582 просмотра
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Генератор случайных лабиринтов со множеством путей. Цель: перетащить красный квадрат к зеленому не касаясь при этом стен. При косании стены игра сбрасывается, счетчик попыток увеличивается.Имеется возможность выбора сложности лабиринта, т.е. его размера, и плотности стен в нем. Ведется учет времени.

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