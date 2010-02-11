Генератор лабиринтов
Веб-программирование
Добавлена2582 просмотра
14 лет назад
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Генератор случайных лабиринтов со множеством путей. Цель: перетащить красный квадрат к зеленому не касаясь при этом стен. При косании стены игра сбрасывается, счетчик попыток увеличивается.Имеется возможность выбора сложности лабиринта, т.е. его размера, и плотности стен в нем. Ведется учет времени.
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