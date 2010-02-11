Кликометр
Веб-программирование
Добавлена12280 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Этот "прибор" измеряет скорость указательного пальца. Вам даётся 15 секунд, за это время необходимо сделать как можно больше щелчков внутри окна плеера. По завершении теста выводится статистика. В статистике отображается большое количество параметров, от скорости и ускорения до потраченых каллорий.
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