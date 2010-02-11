Этот "прибор" измеряет скорость указательного пальца. Вам даётся 15 секунд, за это время необходимо сделать как можно больше щелчков внутри окна плеера. По завершении теста выводится статистика. В статистике отображается большое количество параметров, от скорости и ускорения до потраченых каллорий.