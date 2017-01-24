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Goodhoster.net
Веб-программирование
Добавлена
7 лет назад
205 просмотров
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Профессиональный веб хостинг сайтов с технической поддержкой
Технологии:
Python\Django
Javascripts
PostgreSQL
Celery
Задачи:
Дизайн
Биллинг
Оплаты
Визард заказов
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983 КБ
Александр
BergSoft
Был
3 года назад
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