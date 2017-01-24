Goodhoster.net

Добавлена
7 лет назад
205 просмотров
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Профессиональный веб хостинг сайтов с технической поддержкой 

Технологии:

  • Python\Django
  • Javascripts
  • PostgreSQL
  • Celery
Задачи:
  • Дизайн
  • Биллинг
  • Оплаты
  • Визард заказов
  • Рассылки