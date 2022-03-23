Ham (степ проект landing)

Добавлена
3 года назад
36 просмотров
Ham main.png
Ham scroll 1.png
Ham page with tabs.png
HAm page with filter.png
Ham news page.png

Ham - landing page для экранов 1200px.

Использованные технологии:

  • HTML
  • CSS
  • JS
Доступный функционал:

  • Табуляция
  • Load more(загрузка контента)
  • Фильтр
Ссылки:

CSSHTMLJavaScript