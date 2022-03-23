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Ham (степ проект landing)
Веб-программирование
Добавлена
3 года назад
36 просмотров
1897x876
2 МБ
1897x866
135 КБ
1920x870
527 КБ
1898x844
329 КБ
1920x783
828 КБ
Ham - landing page для экранов 1200px.
Использованные технологии:
HTML
CSS
JS
Доступный функционал:
Табуляция
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Фильтр
Ссылки:
Код
Github pages
CSS
HTML
JavaScript
Дмитро Фещенко
FeshchenkoD
Был
3 года назад
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#4 из 4
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