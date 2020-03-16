Https://my.pochtabank.ru/cash

Технологичная анкета на кредит, разрабатывалась в рамках проекта онлайн кредитования интернет магазинов firano.ru, изначально это был лето банк, но сейчас почта банк. Анкета позволяет автоматически получать решения по кредиту, связывается с банком и выдает ответ. Технологии: PHP, Symfony 2, MySQL, Soap, Git.