Innotec - Фирма патентных поверенных
Веб-программирование
Добавлена258 просмотров
14 лет назад
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Перенос сайта из системы Битрикс на платформу собственной разработки.
Легкая, удобная, быстрая система с панелью администратора, поддержкой псевдо URL, шаблонизатора Smarty.
Установлена на конфигурации LAMP. В сроки вошло тестирование и перенос, смена DNS на новый хостинг.