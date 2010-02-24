Innotec - Фирма патентных поверенных

http://innotec.ru

Перенос сайта из системы Битрикс на платформу собственной разработки.

Легкая, удобная, быстрая система с панелью администратора, поддержкой псевдо URL, шаблонизатора Smarty.

Установлена на конфигурации LAMP. В сроки вошло тестирование и перенос, смена DNS на новый хостинг.