Интернет магазин книг на Angular

Демонстрационный материал: http://university.netology.ru/u/freidlin/js-graduate-work/index.html.

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Форма заказа.