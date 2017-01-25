Интернет магазин книг на Angular

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Демонстрационный материал: http://university.netology.ru/u/freidlin/js-graduate-work/index.html.
Ссылка на Битбакет: https://bitbucket.org/Semali/graduate-work-js.
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Детальное описание книги;
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