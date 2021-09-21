Интернет-платформа для шахматной школы ABChess
Добавлена138 просмотров
2 года назад
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Платформа включает в себя Обучающую часть, Личный кабинет и Игровой модуль. Также она включает в себя Вебинар — раздел, в котором ученики могут соревноваться, одновременно решая заранее подобранные учителем упражнения.
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