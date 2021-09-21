Интернет-платформа для шахматной школы ABChess

Платформа включает в себя Обучающую часть, Личный кабинет и Игровой модуль. Также она включает в себя Вебинар — раздел, в котором ученики могут соревноваться, одновременно решая заранее подобранные учителем упражнения.

#React #Stockfish

https://www.sixhands.co/portfolio/abchess-web