Сайт ixora-consalt.com представляет собой профессионально разработанный ресурс, предлагающий широкий спектр консалтинговых услуг для бизнеса. Построенный на базе Nuxt 3 и использующий современные веб-технологии, сайт обеспечивает высокую производительность и удобство использования. Вот основные характеристики и предложения сайта:
https://microman92.github.io/ixora/Технологический стек:
Nuxt 3: Высокопроизводительный и масштабируемый фреймворк.
Pinia: Эффективное управление состоянием приложения.
Vue 3: Модульная структура и реактивные возможности.
Swiper: Адаптивные слайдеры, удобные для касания.
Функциональные возможности:
Форма обратной связи: Рабочая форма отправки данных в Google Sheets с валидацией и масками ввода для телефонных номеров.
Локализация: Поддержка русского и английского языков.
Адаптивный дизайн: Полная адаптивность для различных устройств и экранов.
Кросс-браузерная совместимость: Оптимизация для всех основных веб-браузеров.
SEO и производительность: Высокие показатели на Google PageSpeed (96/100).