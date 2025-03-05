Сайт ixora-consalt.com представляет собой профессионально разработанный ресурс, предлагающий широкий спектр консалтинговых услуг для бизнеса. Построенный на базе Nuxt 3 и использующий современные веб-технологии, сайт обеспечивает высокую производительность и удобство использования. Вот основные характеристики и предложения сайта:

https://microman92.github.io/ixora/

Nuxt 3: Высокопроизводительный и масштабируемый фреймворк.

Pinia: Эффективное управление состоянием приложения.

Vue 3: Модульная структура и реактивные возможности.

Swiper: Адаптивные слайдеры, удобные для касания.

Функциональные возможности:

Форма обратной связи: Рабочая форма отправки данных в Google Sheets с валидацией и масками ввода для телефонных номеров.

Локализация: Поддержка русского и английского языков.

Адаптивный дизайн: Полная адаптивность для различных устройств и экранов.

Кросс-браузерная совместимость: Оптимизация для всех основных веб-браузеров.

SEO и производительность: Высокие показатели на Google PageSpeed (96/100).

Технологический стек: