Сайт Sport Center Technologies является официальным представителем премиальных брендов в сфере спортивного оборудования на территории Центральной Азии, Кавказа и Китая. Официальный сайт доступен по адресу:

https://sportcentertechnologies.com/

microman92.github.io/sport-center/

Полностью адаптирован под все расширения девайсов.

SEO оптимизирован

Google Page speed 95/100 (Загрузка сайта)

Поддерживается в каждом браузере (Включая IE)

Итернационализованные (Русская версия/Английская версия)

Используемые технологии:

HTML, CSS, JavaScriipt, GSAP.

Собрано на сборщике GULP.