Сайт Sport Center Technologies является официальным представителем премиальных брендов в сфере спортивного оборудования на территории Центральной Азии, Кавказа и Китая. Официальный сайт доступен по адресу:
https://sportcentertechnologies.com/
microman92.github.io/sport-center/
Полностью адаптирован под все расширения девайсов.
SEO оптимизирован
Google Page speed 95/100 (Загрузка сайта)
Поддерживается в каждом браузере (Включая IE)
Итернационализованные (Русская версия/Английская версия)
Используемые технологии:
HTML, CSS, JavaScriipt, GSAP.
Собрано на сборщике GULP.