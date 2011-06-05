JQuery калькулятор формы заказа веб-разработки
Веб-программирование
Добавлена705 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Калькулятор формы заказа веб-разработки реализованный на JavaScript(с применением фреймворка jQuery).
Выполняет расчет суммы заказа в зависимости от выбранного типа разработки, количества определенных параметров и добавленных дополнений, а также скрытие и пока определенных дополнительных блоков для конкретного типа разработки.