JQuery калькулятор формы заказа веб-разработки

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
705 просмотров
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Калькулятор формы заказа веб-разработки реализованный на JavaScript(с применением фреймворка jQuery).

Выполняет расчет суммы заказа в зависимости от выбранного типа разработки, количества определенных параметров и добавленных дополнений, а также скрытие и пока определенных дополнительных блоков для конкретного типа разработки.