JQuery калькулятор формы заказа веб-разработки

Калькулятор формы заказа веб-разработки реализованный на JavaScript(с применением фреймворка jQuery).

Выполняет расчет суммы заказа в зависимости от выбранного типа разработки, количества определенных параметров и добавленных дополнений, а также скрытие и пока определенных дополнительных блоков для конкретного типа разработки.